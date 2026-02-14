Haberler

İran'da Trump'ı kızdıracak mizansen: Sahneye çıkarıp başını kestiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da düzenlenen bir gösteride Trump'ı temsil ettiği belirtilen figür üzerinden baş kesme mizanseni sahnelendi. Gösteriyi izleyen kalabalık ABD aleyhinde sloganlar attı.

  • İran'da düzenlenen bir gösteride, ABD Başkanı Donald Trump'ı temsil ettiği belirtilen bir karakterin elleri bağlı sahneye çıkarıldığı ve başının kılıçla kesildiğinin canlandırıldığı görgü tanıkları tarafından aktarıldı.
  • İran tarafı, nükleer enerjiden vazgeçmeyeceklerini vurguluyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump, kendi şartlarına uygun bir anlaşma sağlanmaması ve İran'daki protestolara yönelik şiddetin durmaması halinde askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, İran'da düzenlenen bir gösteride ABD Başkanı Donald Trump'ı temsil ettiği belirtilen figür üzerinden sahnelenen mizansen dikkat çekti.

İRAN "VAZGEÇMEYİZ" DİYOR

Tahran ile Washington arasında nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalar devam ederken, İran tarafı nükleer enerjiden vazgeçmeyeceklerini vurguluyor. ABD Başkanı Donald Trump ise kendi şartlarına uygun bir anlaşma sağlanmaması ve ülkedeki protestolara yönelik şiddetin durmaması halinde askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ifade etmişti.

İran'da Trump'ı kızdıracak mizansen: Sahneye çıkarıp başını kestiler

TRUMP'I TEMSİL EDEN KARAKTERİN...

Bu süreçte İran'da ABD karşıtı gösteriler de hız kazandı. Kamuya açık bir alanda gerçekleştirilen son etkinlikte, Trump'ı temsil ettiği belirtilen bir karakter elleri bağlı şekilde sahneye çıkarıldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre mizansende karakterin başının kılıçla kesildiği canlandırıldı. Gösteriyi izleyen kalabalık sloganlar attı.

İran'da Trump'ı kızdıracak mizansen: Sahneye çıkarıp başını kestiler

GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, organizasyonun hangi kurum ya da grup tarafından düzenlendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gösteri bazı çevrelerce sert şekilde eleştirildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'dan gelen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Diyarbakır'da tartışma yaratan olay: Bu millete kim sahip çıkacak?
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu
Diyarbakır'dan gelen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Diyarbakır'da tartışma yaratan olay: Bu millete kim sahip çıkacak?
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı

Son yenilgi bardağı taşırdı! Gece yarısı 03.30'da kovuldu