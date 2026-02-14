İran'da Trump'ı kızdıracak mizansen: Sahneye çıkarıp başını kestiler
İran'da düzenlenen bir gösteride Trump'ı temsil ettiği belirtilen figür üzerinden baş kesme mizanseni sahnelendi. Gösteriyi izleyen kalabalık ABD aleyhinde sloganlar attı.
- İran'da düzenlenen bir gösteride, ABD Başkanı Donald Trump'ı temsil ettiği belirtilen bir karakterin elleri bağlı sahneye çıkarıldığı ve başının kılıçla kesildiğinin canlandırıldığı görgü tanıkları tarafından aktarıldı.
- İran tarafı, nükleer enerjiden vazgeçmeyeceklerini vurguluyor.
- ABD Başkanı Donald Trump, kendi şartlarına uygun bir anlaşma sağlanmaması ve İran'daki protestolara yönelik şiddetin durmaması halinde askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ifade etti.
ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, İran'da düzenlenen bir gösteride ABD Başkanı Donald Trump'ı temsil ettiği belirtilen figür üzerinden sahnelenen mizansen dikkat çekti.
İRAN "VAZGEÇMEYİZ" DİYOR
Tahran ile Washington arasında nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalar devam ederken, İran tarafı nükleer enerjiden vazgeçmeyeceklerini vurguluyor. ABD Başkanı Donald Trump ise kendi şartlarına uygun bir anlaşma sağlanmaması ve ülkedeki protestolara yönelik şiddetin durmaması halinde askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ifade etmişti.
TRUMP'I TEMSİL EDEN KARAKTERİN...
Bu süreçte İran'da ABD karşıtı gösteriler de hız kazandı. Kamuya açık bir alanda gerçekleştirilen son etkinlikte, Trump'ı temsil ettiği belirtilen bir karakter elleri bağlı şekilde sahneye çıkarıldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre mizansende karakterin başının kılıçla kesildiği canlandırıldı. Gösteriyi izleyen kalabalık sloganlar attı.
GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI
Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, organizasyonun hangi kurum ya da grup tarafından düzenlendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gösteri bazı çevrelerce sert şekilde eleştirildi.