İran'da suikastler bitmiyor! İstihbarat komutanı öldürüldü

İsrail ordusu, Pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri komutanlarından İsmail Ahmedi'nin öldürüldüğünü iddia etti.

"BESİC GÜÇLERİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: İsrail savaş uçaklarının Tahran'a yönelik saldırısında, Besic Güçleri İstihbarat Komutanı Ahmedi hedef alındı. Pazartesi gecesi gerçekleştirilen hava saldırısında, Ahmedi'nin yardımcısı ve bir Besic istihbarat subayının da öldürüldüğü öne sürüldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI SÖZCÜSÜ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İran devlet medyası, Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, Naini'nin ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.

İRAN'DA PEŞ PEŞE SUİKASTLER

Ayrıca hafta başında düzenlenen saldırılarda üst düzey isimler de hedef alınmıştı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in de aynı saldırı dalgasında hayatını kaybettiği bildirildi.

SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'da öldürülen siyasiler