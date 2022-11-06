İran'da protestolar sürüyor! Gençler yolda yürüyen mollaların sarıklarını bir bir yere düşürüyor

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 253'E YÜKSELDİ

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

SARIKLARI DÜŞÜRÜYORLAR

Protestoların devam ettiği İran'da göstericiler bir yandan da yolda gördükleri mollaların sarıklarını düşürmeye başladı. Kaldırımda yürüyen bir gencin, karşıdan gelen yaşlı adamın kafasındaki sarığa vurarak yere düşürdüğü ve yaşlı adamın daha sonra sarığını alarak geri taktığı görüntüler, ülkedeki tepkinin hangi noktaya ulaştığını gözler önüne serdi.

MEDRESELERİ ATEŞE VERDİLER

İnternete düşen bazı videolarda protestocuların molla yetiştiren medreseleri ateşe verdikleri anlar yer aldı. Göstericilerin hazırladıkları molotofları medreseye doğru fırlattıkları ve alevlerin anbean yayıldığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.