İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi

İran'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle 28 Aralık'ta başlayan protestolar, ülke geneline yayılarak şiddet boyutunu artırdı. Göstericiler, yetkililere ait evleri, araçları ve kamu kurumlarını ateşe verdi. Hükümetin güvenlik önlemleri kapsamında internet ve telefon hatları kapatıldı, hava ulaşımı durdu. İnsan hakları örgütleri, protestolarda en az 38 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ve 2 bin 217'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İran'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar, ülke geneline yayılırken şiddet boyutunu artırdı. Göstericiler, bazı şehirlerde yetkililere ait evleri, araçları, polis arabalarını ve belediye otobüslerini ateşe verdi. Olaylar sırasında güvenlik güçlerinden ölüler olduğu bildirildi.

İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Hükümetin güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde internet ve telefon hatları kapatıldı, bu nedenle gösterilerin ve müdahalelerin ayrıntıları net olarak öğrenilemiyor. Yerel kaynaklar, büyük şehirlerde protestoların sürdüğünü ve halk ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığını aktarıyor. Öte yandan hava ulaşımının da tamamen durduğu belirtiliyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre, protestolarda en az 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve 2 bin 217'den fazla kişi gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük çoğunluğunun plastik ve saçma mermi isabetinden kaynaklandığı belirtiliyor.

RIZA PEHLEVİ SOKAĞA DAVET ETMİŞTİ

Eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi, protestolar sırasında halkı sokağa davet ettiği bir video paylaştı. Video, yayınlandığı dün akşamdan itibaren 80 milyondan fazla izlenme aldı ve İran'daki protestoların sosyal medyadaki yankısını gösteriyor.

TRUMP BEKLEMEDE

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Rıza Pehlevi'yi "iyi birine benziyor" şeklinde nitelendirdi ancak görüşme için henüz emin olmadığını belirttive "Bırakalım halk sokağa insin, İran'da kim belirecek görelim." dedi.

Trump ayrıca, İran hükümetine yönelik halkın öldürülmesi durumunda yaptırım ve müdahale seçeneklerinin devreye gireceğini söyledi.

28 ARALIK'TAN BERİ DEVAM EDİYOR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
