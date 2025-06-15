İran'da Mossad Üyeleri Gözaltına Alındı
İsrail istihbarat ajansı Mossad'a ait iki üye, İran'ın Elburz bölgesinde patlayıcı ve elektronik cihaz hazırlarken gözaltına alındı.
İSRAİL istihbarat ajansı Mossad'ın iki üyesinin, Elburz bölgesinde gözaltına alındığı bildirildi.
İran haber ajansı, İsrail istihbarat ajansı Mossad'ın iki üyesinin Elburz bölgesinde gözaltına alındığını duyurdu. İstihbaratçıların, patlayıcı ve elektronik cihazları hazırlarken yakalandığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya