İran'da Limanda Patlama: Arama Kurtarma Çalışmaları Sona Erdi
İran'ın Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan'da meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, son iki günde herhangi bir yaralı veya hayatını kaybetmiş kişiye ait kalıntıya rastlanmaması nedeniyle sona erdirildi.
İRAN'ın Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da patlama meydana gelen limanda arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirildi.
Hürmüzgan Kızılay Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son 2 günde herhangi bir yaralı veya hayatını kaybetmiş kişiye ait kalıntıya rastlanmaması nedeniyle, cumartesi akşamı itibarıyla arama ve kurtarma çalışmaları sona ermiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya