İran'da Kömür Madeni Patladı: 51 Ölü

(ANKARA) - İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Tabas kentinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 51 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

İran'ın İl Kriz Yönetim Departmanı Genel Müdürü Mohammad-Ali Akhondi, madendeki patlamanın madenin iki bloğunda dün gece meydana gelen metan gazından kaynaklandığını açıkladı. Güney Horasan Valisi Javad Ghenaatzadeh, patlama sırasında bloklarda 69 işçinin bulunduğunu söylerken, İran'ın resmi devlet ajansı, metan ve karbon monoksitin hızlı salınımı nedeniyle en az 51 işçinin boğularak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Akhondi, hızlı bir kurtarma operasyonuna başlandığını belirterek, "Ancak gerçek şu ki, yaralıları yerin çapraz olarak 700 metre ve dikey olarak 250 metre derinliğinden kurtarmak zor bir görevdir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan kazaya ilişkin soruşturma talimatı

İran devlet medyası, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın olaya ilişkin soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirdi.

İran Hükümet Bilgi Konseyi Başkanı Elyas Hazrati, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, sanayi ve çalışma bakanlarının gerekli toplantıları yapmak ve olayın ardından gerekli önlemleri almak üzere Tabas'a gittiklerini söyledi.

İran İçişleri Bakanı Eskandar Mo'meni'nin de konuyu takip ettiğini söyleyen Hazrati, kendisinin de patlama alanındaki durumla ilgili son bilgileri almak üzere il valisiyle bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.