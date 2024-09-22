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İran'da Kömür Madeni Patladı: 30 Madenci Hayatını Kaybetti

İran'da Kömür Madeni Patladı: 30 Madenci Hayatını Kaybetti
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İran'ın Güney Horasan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 30 madenci hayatını kaybederken, 17 madenci de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İRAN'IN Güney Horasan eyaletindeki kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamada, 30 madenci hayatını kaybetti, 17 madenci de yaralandı. Kayıp madenciler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İran Kızılayı'ndan, Güney Horasan eyaletindeki Tabas kenti yakınlarındaki madende meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Şu anda C Blokta kurtarma çalışmaları sürüyor. Maden bloklarından birinde patlama ve metan gazı sızıntısı gördük. Özellikle erken saatlerden itibaren kurtarma ekibinin bu bölgede varlığını gördük. Ülkenin kömürünün yüzde 76'sı buradan sağlanıyor. Kazada dün gece B blokta bulunan 47 kişiden 30 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı" denildi.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hossein Kolivand, maden patlamasının yaşandığı bölgeye gidiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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