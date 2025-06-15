İran'da İsrail Saldırısında 9 General Hayatını Kaybetti

İran'da İsrail Saldırısında 9 General Hayatını Kaybetti
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İran yönetimi, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin öldüğü İsrail saldırısında toplamda 8 generalin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

İRAN yönetimi, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin hayatını kaybettiği İsrail saldırısında 8 generalin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin yaşamını yitirdiği İsrail saldırısında 8 generalin de öldüğü bildirildi. Söz konusu generallerin Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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