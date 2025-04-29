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İran'da Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

İran'da Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
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İran'ın İsfahan eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi.

İRAN'ın İsfahan eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentinde bir fabrikada yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mensur Şişefuruş, Şahinşehr kentindeki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Şişefuruş, patlamanın yerel saatle 10.30'da Şahinşehr'deki bir fabrikanın deposunda meydana geldiğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Şişefuruş, olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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