Üye Girişi
Haberler

İran'da Alman Asıllı Muhalif Cemşid Şarmehd İdam Edildi

İran'da Alman Asıllı Muhalif Cemşid Şarmehd İdam Edildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, 'terör operasyonlarına liderlik ettiği' gerekçesiyle mahkum edilen 69 yaşındaki Alman asıllı İranlı muhalif Cemşid Şarmehd'in idam edildiğini açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, idam kararını güçlü bir şekilde kınadı.

İRAN, 'terör operasyonlarına liderlik ettiği' gerekçesiyle mahkum edilen Alman asıllı İranlı muhalif Cemşid Şarmehd'ın idam edildiğini bildirdi.

İran'da terör eylemlerinde rol aldığı gerekçesiyle İran- Almanya çifte vatandaşı olan Cemşid Şarmehd'in idam edildiği açıklandı. Şarmehd hakkında idam kararı Nisan 2023'te Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı. 69 yaşındaki Şarmehd, 2008 yılında Şiraz kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya karışmaktan geçen yılın Şubat ayında suçlu bulunarak idama mahkum edildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz idam ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cemşid Şarmehd'in İran rejimi tarafından idam edilmesi, mümkün olan en güçlü şekilde kınadığım bir skandaldır. Cemşid Şarmehd'e yargılama sırasında kendisine yöneltilen suçlamalara karşı kendini savunma fırsatı dahi verilmemiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İnsan Hakları Olaf Scholz Güvenlik Politika Almanya Mahkum Terör Dünya İran

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor

Atamızın "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında

 Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

Uyanık esnafın komisyon oyunu! 7 bin TL mecburiyetini fırsata çevirdiler
Tulum peynirlerine mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan natamisin bileşeni karıştırmışlar

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Vatandaşa peynir diye neler yedirmiş neler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları… Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 29 Ekim canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! 29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi! 29 EKİM NÖBETÇİ NOTER | 29 Ekim noter açık mı, çalışıyor mu? Bugün nöbetçi noter var mı? ATV CANLI İZLE 29 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 29 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSER VE ETKİNLİKLER! 29 Ekim 2024 hangi sanatçı nerede konser verecek? 29 EKİM ŞİİRLERİ | Cumhuriyet Bayramı 2-3-4 kıtalık şiirler ve sözler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.