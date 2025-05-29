İran'da açılan "Cehennem" parkı ülkeyi karıştırdı

İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı
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İran'da açılan
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Cehennem" temalı bir park açtı. "Sırat köprüsü" ve "kabir durumu" gibi bölümleri olan parka giden vatandaşlar altında ateş yanan köprüden geçiyor ve zebanileri temsil eden kişiler, mezarlarda bulunanları darp ederek kabir azabı tasvirinde bulunuyor. Açılan park ülkede tartışmalara neden oldu.

İran'ın Fumen şehri Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı, "cehennem", "sırat köprüsü", "Münker ve Nekir ile karşılaşma" ve "kabir durumu" gibi bölümleri olan bir park inşa etti. Böyle bir park alanının inşası toplum içerisinde tartışmalara neden oldu.

CAFERİ: FAALİYETE ONAY VERDİLER

Fumen şehri Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Caferi, faaliyeti savunarak Kum'daki dini merilerin faaliyeti onayladıklarını söyledi.

ALTINDA ATEŞ YANAN KÖPRÜDEN GEÇECEKLER

Alanı ziyaret eden kişiler, altında ateş yanan köprüden geçiyor. Zebanileri temsil eden kişiler, mezarlarda bulunanları darp ederek kabir azabı tasvir ediliyor.

DMO, proje için bir de Telegram kanalı kurdu. Projenin Telegram kanalı,programda ziyaretçilerin bazı güncel askeri teçhizatları yakından görmeleri için dev askeri teçhizatların yer aldığı çekici bir sergi hazırlandığını duyurdu. İran'da birçok kesim, DMO'nun faaliyetine tepki gösteriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Iyice sıyırdılar....

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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Sıyırdı diyen abuzittinler nalları diktiğiniz de bundan daha beterleri ile karşılaşacaksınız gerçek gibi olmasa da adamlar ölümden sonra neler bekliyor diye görsel yapmışlar şte ölmeden CENABI ALLAH bizi hesaba çekmeden kendimizi hesaba çekelim

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Gidecekleri yer orası ama çok çetin olacak şimdiden hazırlık yapıyorlar

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Haber YorumlarıDenizci:

Cahil halkı dizginlemek için

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