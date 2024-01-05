İran'da 83 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı ile ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İran'da meydana gelen iki ölümcül patlamanın ardından düzenlenen cenaze törenlerinde, öelenlerin tabutları başında ağıtlar yükselirken, İçişleri Bakanı Cuma günü yaptığı açıklamada saldırılarla ilgili olarak bir dizi şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Söz konusu patlamalar, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana İran'ın yaşadığı en kanlı olaylar olarak kayıtlara geçerken, Kerman şehrindeki cenaze töreninde kalabalıklar devlet televizyonu görüntülerinde "intikam, intikam" sloganları attı. Çarşamba günü meydana gelen ve neredeyse 100 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılar, Irak'ta 2020'de ABD'nin insansız hava aracıyla suikasta uğrayan üst düzey komutan Kasım Süleymani'nin anısına düzenlenen bir anma töreninde gerçekleşmişti.