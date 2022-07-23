İran'da arka arkaya 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde deprem oldu
İhlas Haber Ajansı - Dünya
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İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Korkutan depremlerle ilgili ilk bilgilere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
İran'da 2 dakika arayla peş peşe 2 deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremlerin İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.
CAN VEYA MAL KAYBI AÇIKLANMADI
Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.
İhlas Haber Ajansı / Dünya