İran'da arka arkaya 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde deprem oldu

İran'da 2 dakika arayla peş peşe 2 deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremlerin İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

CAN VEYA MAL KAYBI AÇIKLANMADI

Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya