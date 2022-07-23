İran'da arka arkaya 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da arka arkaya 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde deprem oldu

İhlas Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
İran'da arka arkaya 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde deprem oldu

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Korkutan depremlerle ilgili ilk bilgilere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

İran'da 2 dakika arayla peş peşe 2 deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremlerin İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

CAN VEYA MAL KAYBI AÇIKLANMADI

Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

İran Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title