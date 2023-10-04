İran'ın başkenti Tahran'da, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polisleri tarafından darp edildiği iddiası yalanlandı.

- İran'da 16 yaşındaki kız çocuğunun ahlak polisi tarafından darp edildiği iddiası yalanlandı

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polisleri tarafından darp edildiği iddiası yalanlandı.

İran'ın başkenti Tahran'da 16 yaşındaki Armita Garawand adlı kız çocuğun başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polisleri tarafından darp edildiği iddiasına yalanlama geldi. Tahran Metro İşletmeleri Genel Müdürü Mesut Dorosti, okula gitmek için metroyu kullanan kız çocuğuna yönelik herhangi bir sözlü veya fiziki temasın olmadığını belirtti. Dorosti, Garawand'ın metroda tansiyon düşmesi sonucu bayıldığını ve daha sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi. Dorosti, "Yolcu protokollerine bağlı kalarak genç kıza bayıldığı andan itibaren hızlıca müdahale edildi. Ardından ambulans çağırıldı ve ilk müdahale orada gerçekleşti. Tahran'daki Fecr hastanesine kaldırılan Garawandi'nin tedavisi ise sürüyor" dedi.

Kızın ailesi: "Bu olayın bir kaza olduğu bizim açımızdan kanıtlandı"

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da komada olan Garawand'ın ailesiyle yaptığı röportajı yayınladı. Garawand'ın babası röportajda, "Bütün videoları kontrol ettik ve bu olayın bir kaza olduğu bizim açımızdan kanıtlandı. Halktan çocuğumuzun iyileşmesi için dua etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Metro istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, 16 yaşındaki çocuğun arkadaşlarıyla birlikte metroya bindiği, saniyeler sonra arkadaşları tarafından sürüklenerek metrodan çıkarıldığı görüldü. Görgü tanıkları, kız çocuğunun bayıldıktan sonra kafasını metrodaki demire çarptığını belirtti.

Ne oldu?

Norveç merkezli "Hengaw" adlı insan hakları örgütü, Tahran'da geçtiğimiz pazar günü 16 yaşındaki Armita Garawand'ın başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polislerinin saldırısına uğradığını ve bu nedenle komada olduğunu iddia etmişti.

Öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da geçtiğimiz yıl gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmış, ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlenmişti.