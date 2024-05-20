İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü kazada "DNA" detayı! Cenazeler yandığı için test yapılamayacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin içinde bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan'ın dağlık arazilerinde kaza yaptı. Bölgeye gönderilen Akıncı İHA'nın verilen kordinatlar üzerinde yaptığı çalışmanın ardından yanmış ve parçalara ayrılmış helikoptere ulaşıldı. İranlı yetkililer ise hayatını kaybeden Reisi ve beraberindeki kişilerin yandığı için DNA testi yapılmayacağını bildirdi.

HELİKOPTERDEN YANMIŞ BİR ENKAZ KALDI

Kaza bölgesindeki yetkililer ve İran tarafından yapılan son açıklama kazanın şiddetini gözler önüne sermeye yetti de arttı. Sisten görünmeyen bölgede hava sıcaklığı oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Düşen helikopterden geriye en net olarak sadece kuyruk kısmının kaldığı ve geriye kalan parçaların yanarak etrafa saçıldığı görüldü.

9 KİŞİ ARASINDAN SADECE HAŞİM'İN CESEDİ YANMADI

9 kişinin can verdiği olayda cansız bedenler Tebriz'e getirildi ancak cesetlerin yanmasından dolayı hiçbirine DNA testi yapılmayacağı öğrenildi. İran medyası, sadece Tebriz cuma imamı Ayetullah Ali Haşim'in cansız bedeninin yanmadığını duyurdu.

"KAZADAN 1 SAAT SONRA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI"

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, İran dini lideri Hamaney'in Tebriz temsilcisi olan Ali Haşim'in kazanın ardından bir saat daha hayatta kaldığını ve bu sürede bir telefon görüşmesi bile yaptığını yazdı. Haşim ile kazanın ardından iki kez iletişim kurulduğu ve, "Durumum kötü, ambulansların sesini duyuyorum" dediği öğrenildi.