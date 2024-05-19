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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı

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Helikopteri kaza yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, kazadan önce helikopter içinde çekilen son görüntülerinin çıktığı iddia edildi. Görüntülerde helikopterde Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu görüldü. Görüntülerin ise yeni olup olmadığı bilinmiyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar nedeniyle kaza geçirdi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Reisi'nin, helikopter içinde çekildiği öne sürülen son görüntüleri ortaya çıktı.

İran Devlet televizyonu, Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı. Reisi'nin bulunduğu helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu öğrenildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı

REİSİ'NİN KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Reisi'nin son görüntülerinin çıktığı iddia edildi. Görüntülerde helikopterde Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın olduğu görüldü. Öte yandan görüntülerin ise yeni olup olmadığı bilinmiyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı

BÖLGEDE SİS HAKİM

Helikopter kazasının olduğu bölgeden de görüntüler geldi. Görüntülerde bölgede yoğun sisin hakim olduğu görüldü. Arama-kurtarma ekiplerinin kaza bölgesine sevki ise hala sürüyor. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında bulunan baraj açılışından döndüğü sırada helikopterinin düştüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (2)

DEMOKRAT:

İsrail dir o İsrail

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Güray Dilli :

Üst düzey komutanları halleden İsrail , Reisi ye de kafayı takmıştır.

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