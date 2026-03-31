Pezeşkiyan: Savaşın sona ermesi İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin verilecek karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, bakanlar kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğunu duyurdu. Pezeşkiyan, ordunun gösterdiği direniş ile İran halkının savaş süresince ortaya koyduğu ulusal birliğin ülkenin mevcut kritik koşulların üstesinden gelmesindeki en değerli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonra ermesine ilişkin verilecek her türlü karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı" ifadesini kullandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen 'yönetime destek' gösterilerinin önemini vurgulayan Pezeşkiyan, "Halkın akşamları toplanması çok değerli. İran özgür insanlara ilham olmaktadır" diye konuştu.

