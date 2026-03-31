Pezeşkiyan: Savaşın sona ermesi İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin alınacak kararların, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca, ordu ve halkın ulusal birliğini vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin verilecek karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, bakanlar kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğunu duyurdu. Pezeşkiyan, ordunun gösterdiği direniş ile İran halkının savaş süresince ortaya koyduğu ulusal birliğin ülkenin mevcut kritik koşulların üstesinden gelmesindeki en değerli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonra ermesine ilişkin verilecek her türlü karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı" ifadesini kullandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen 'yönetime destek' gösterilerinin önemini vurgulayan Pezeşkiyan, "Halkın akşamları toplanması çok değerli. İran özgür insanlara ilham olmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti

Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Sonu Dünya Kupası olsun! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri

Sonu Dünya Kupası olsun! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Yetişkin içerik yıldızına hapis şoku: Bali'de çektiği video başını yaktı

Bali'de video çeken yetişkin içerik yıldızına hapis şoku!
Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek

Netanyahu'dan manidar savaş mesajı
Akılalmaz görüntü! Taksi bagajında kilolarca et sevkiyatı

Akılalmaz görüntü! Kilolarcasını taksi bagajında taşıdılar

30 yıllık sevgilisinden ayrılan Paşinyan'dan bir ilginç paylaşım daha

30 yıllık sevgilisinden ayrıldı, son paylaşımı ortalığı karıştırdı