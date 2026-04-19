İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşı onurlu bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşı onurlu bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mevcut savaşı onurlu bir şekilde sonlandırmaya çalıştıklarını belirtirken, ülkesinin savaş istemediğini vurguladı. Pezeşkiyan, halkın kenetlenmesi gerektiğini ifade etti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin savaş peşinde olmadığını belirterek, mevcut savaşı onurlu bir şekilde sonlandırmaya çalıştıklarını bildirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Spor ve Gençlik Bakanlığı'nda yürüttüğü incelemeler ve denetimler sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülke içinde hükümete yönelik yapılan eleştirileri göz ardı etmediklerini ve bu tepkileri makul karşıladıklarını aktaran Pezeşkiyan, iç siyasetteki bu duruma rağmen ABD ile İsrail'in saldırılarına karşı halkın kenetlenmesi ve tam bir dayanışma içinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın nükleer programını durdurmaya yönelik çabalarının herhangi bir hukuki veya meşru zemini olmadığını ifade eden Pezeşkiyan, ülkelerinin savaş istemediğini, yalnızca kendi haklarını talep ettiklerini kaydetti. Savaşın fitilini ateşleyen tarafın İran olmadığını dile getiren Pezeşkiyan, süregelen bu savaşı onurlu bir çerçevede noktalamak için gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
