İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara Sert Tepkiler Gelir

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara Sert Tepkiler Gelir
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Irak hava sahasını kullanarak İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve devam etmesi halinde sert tepkilerin geleceğini açıkladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Saldırılar devam ederse, saldırganları çok daha sert ve acı verici tepkiler bekliyor olacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü. Israil'in Irak hava sahasını kullanarak İran topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları, uluslararası hukuk ve normları tanımayan açık bir saldırganlık örneği olarak nitelendiren Pezeşkiyan, Irak hükümetinin, ülkenin hava sahası ve sınırları üzerindeki denetimlerini artırmasını talep etti. Pezeşkiyan, "Biz savaşı başlatan taraf olmadık. Ancak açıkça ifade ediyoruz ki, kararlı bir şekilde karşılık verdik. Saldırılar devam ederse, saldırganları çok daha sert ve acı verici tepkiler bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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