Pezeşkiyan: Nükleer silah arayışında değiliz

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşularıyla sorun yaşamak istemediklerini belirterek, "Nükleer silah arayışında değiliz" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Nevruz Bayramı'na ilişkin video mesajını yayımladı. Pezeşkiyan, belirsizlikleri ve farklılıkları bir kenara bırakmaları gerektiğini söyleyerek, Nevruz'un İran kültüründe yeni bir başlangıç olduğunu ve bu yıl Nevruz'a her zamankinden daha fazla ihtiyaçları bulunduğunu bildirdi. Komşularla çatışma yaşamak istemediklerini dile getiren Pezeşkiyan, "Duamız, Allah'ın, ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunları veya zararları ortadan kaldırmamıza yardım etmesidir. Sevgili dostlarımız, sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Pezeşkiyan, İran'da hiçbir yetkilinin kitle imha silahlarının geliştirilmesine yönelik bir adım atamayacağını veya bu yönde bir eğilimi destekleyemeyeceğini kaydederek, "Biz hiçbir şekilde nükleer silah arayışında değildik. Savunma Konseyi üyeleri ve komutanlarla Devrim Lideri Ali Hamaney'i her ziyaret ettiğimizde, kendisi nükleer silahların İslam hukukunca yasaklandığını kesin bir dille ifade ederdi. Bölgede barış ve huzur yaratmak için, Orta Doğu'daki İslam ülkelerinden oluşan bir güvenlik yapısı kurulmasını ve bu yapının bölgede barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına almasını öneriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı