Pezeşkiyan: Her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılan müzakerelerde somut önerilerin paylaşıldığını belirterek, her türlü senaryoya karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Her türlü senaryoya karşı gerekli tüm hazırlıkları yaptık" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan son müzakerelerde somut önerilerin karşılıklı olarak paylaşıldığını ve cesaret verici sinyallerin alındığını belirtti. Pezeşkiyan, "İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. ABD'nin adımlarını yakından izlemeye devam ediyoruz ve olası her türlü senaryoya karşı gerekli tüm hazırlıkları yaptık" ifadelerini kullandı.

