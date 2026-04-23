İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Tehdit ve abluka gerçek müzakerelerin önündeki engeldir

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın diyalog ve anlaşmaya açık olduğunu belirterek, "Taahhütlerin ihlali, abluka ve tehditler gerçek müzakerelerin önündeki temel engellerdir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin diplomasiye yaklaşımına değinerek, ülkesinin diyalog ve anlaşmayı her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Taahhütlerin ihlal edilmesinin, uygulanan ablukanın ve yöneltilen tehditlerin gerçek müzakerelerin önündeki ana engeller olduğunu savunan Pezeşkiyan, " Dünya, bitmek bilmeyen ikiyüzlü söylemlerinizi ve iddialarınızla eylemleriniz arasındaki çelişkiyi görüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı