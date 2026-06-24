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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Fidan Dikme Anı İzleyenleri Gülümsetti

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Pakistan ziyaretinde dostluk fidanı dikerken kürekle uzun süre toprak atması sosyal medyada gündem oldu. Başbakan Şerif'in uyarılarına rağmen gülümseyerek devam eden Pezeşkiyan'ın samimi tavrı beğeni topladı.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Pakistan ziyaretinde dostluk fidanı dikerken kürekle uzun süre toprak attığı anların görüntüsü sosyal medyada ilgi topladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Pakistan ziyaretinde Başbakan Şahbaz Şerif ile iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen çam fidanını toprakla buluşturdu.

Pezeşkiyan'ın fidanı diktikten sonra sembolik toprak atma işlemine uzun süre devam etmesi dikkatleri çekti. Törenin görüntülerinde, Şerif'in Pezeşkiyan'a toprak atmayı durdurması için işaretler verdiği, ancak Pezeşkiyan'ın gülümseyerek dostluk fidanına toprak eklemeyi sürdürdüğü görüldü. Pezeşkiyan, bir süre sonra durarak fidanı suladı ve ardından Şerif ile birlikte kameralara poz verdi.

Pakistan devlet televizyonu PTV tarafından yayımlanan görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşıldı. Kullanıcılar, Pezeşkiyan'ın samimi tavrının törene beklenmedik bir neşe kattığı yorumlarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan'a gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, enerji, ticaret ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: ANKA
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