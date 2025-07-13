İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Diplomasi Vurgusu

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diplomasiyi güçlendirmeye çalıştıklarını bildirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Petrol Bakanlığı'nda gündeme dair açıklamada bulunduğunu duyurdu. Pezeşkiyan konuşmasında diplomasi vurgusu yaparak, "Diplomasiyi güçlendirerek savaş ve çatışmanın tekrarlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Savaş kimsenin faydasına değildir ve kazananı yoktur" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, 'Ulusal uzlaşı hükümeti' yaklaşımı doğrultusunda hem içte birlik ve beraberliği sağlamaya hem de komşu ülkeler ve dünya devletleriyle dostane ilişkiler kurmaya çalıştıklarını belirterek, İsrail'in saldırıları karşısında halkın birlik ve beraberliğinin önemine değindi.