İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Baskı ve zorluklara boyun eğmeyeceğiz
Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcularla bir araya gelerek, ülkesinin karşılaştığı zorluklara karşı direnç göstermeleri gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, ulusal birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Tahran'da Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları onurlandırma töreninde yaptığı konuşmada ulusal birlik ve zorluklara karşı direnç vurgusu yaptığı bildirildi. Törende sporculara hitap eden Pezeşkiyan, ülkenin baskı ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak bilin ki, siz zorluklara boyun eğmediğiniz gibi, biz de bu sorunlara boyun eğmeyeceğiz. Bir milletiz ve tek vücut olarak bir araya gelmeli, tüm bu zorluklara karşı durmalı, farklılıklarımızı ve sorunlarımızı bir kenara bırakmalıyız. Birlikte olmalı ve oluşan yaraları iyileştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, eksikliklerin giderilmesi için çaba göstereceklerini kaydederek, "Bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi umuyoruz. Sevgili dostlarım, bugüne kadar gurur duyduğunuz gibi bu yolda devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
