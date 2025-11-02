Haberler

İran Cumhurbaşkanı, Nükleer Tesisleri Yeniden İnşa Edecek

İran Cumhurbaşkanı, Nükleer Tesisleri Yeniden İnşa Edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edeceklerini açıkladı. Pezeşkiyan, nükleer faaliyetlerin barışçıl amaçlar taşıdığını vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceklerini bildirdi.

İran basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki nükleer tesisleri ziyaret etti. Pezeşkiyan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer faaliyetlerinin barışçıl ve sivil amaçlar içerdiğini söyledi. Pezeşkiyan, "Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Trump talimat verdi, uyuşturucu kaçakçılığı yapan gemi yerle bir edildi

Trump talimat verdi, ordu gemiyi saniyeler içinde yerle bir etti
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

Kıtalar arası koşulan dünyanın tek maratonunu kazananlar belli oldu
Hindistan'da tapınak izdihamında 12 kişi hayatını kaybetti

Tapınakta izdiham yaşandı: 12 kişi feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.