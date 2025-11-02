İran Cumhurbaşkanı, Nükleer Tesisleri Yeniden İnşa Edecek

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceklerini bildirdi.

İran basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki nükleer tesisleri ziyaret etti. Pezeşkiyan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer faaliyetlerinin barışçıl ve sivil amaçlar içerdiğini söyledi. Pezeşkiyan, "Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.