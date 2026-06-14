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Pezeşkiyan: Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu çözüm yoluna girdi

Pezeşkiyan: Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu çözüm yoluna girdi
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkeleriyle birçok konunun çözüm yoluna girdiğini belirterek, bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu çözüm yoluna girdi" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki basın kuruluşlarının temsilcileriyle başkent Tahran'da bir araya geldi. Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada, komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmanın birçok sorunu çözmeye yardımcı olduğunu söyledi. ABD ve İsrail'in temel hedeflerinden birinin İran ile bölge ülkeleri arasında ayrılık yaşanması olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Ancak yaşanan son olaylara rağmen komşu ülkelerle çok iyi ilişkiler tesis edildi" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, bölgesel iş birliklerinin artırılmasının ülkeye önemli katkılar sunabileceğini vurgulayarak, "Son haftalarda diplomatik girişimlerle birlikte Basra Körfezi ülkeleriyle birçok konunun ve yanlış anlaşılmanın çözüm yoluna girmiş olması memnuniyet verici" açıklamasında bulundu.

Ülkesinin 'zorbalık' karşısında boyun eğmeyeceğini de aktaran Pezeşkiyan, ABD ile diyalog kurmanın temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmediğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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