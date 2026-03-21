İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, bölgedeki anlaşmazlıktan çıkar sağlayan tek ülke olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok. Allah'tan, bize güç ve basiret vermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı