Haberler

İran, Bahreyn'deki ABD üssünü hedef aldı

İran, Bahreyn'deki ABD üssünü hedef aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, İsrail ve ABD'nin ortak operasyonuna karşılık vererek Bahreyn'deki ABD 5'inci Filo karargahına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası şehirde patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.

İRAN'ın, İsrail ve ABD ortak operasyonuna misilleme olarak Bahreyn'deki ABD 5'inci Filo karargahını füzelerle hedef aldığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın ülkedeki ABD askeri üslerine yönelik füze saldırısı başlattığı ve uyarı amacıyla hava saldırısı sirenlerinin devreye sokulduğu duyuruldu. İran'ın misilleme saldırısında doğrudan Bahreyn'de konuşlu ABD Donanmasına ait 5'inci Filo karargahının hedef alındığı kaydedildi. Başkent Manama'da ve ABD üssü çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu, şehrin çeşitli noktalarından dumanların yükseldiği aktarıldı.

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, ülkedeki personeline ve vatandaşlarına yönelik acil bir güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği tüm personeli için 'olduğunuz yerde kalın' protokolünü uygulamaya koymuştur. Tüm Amerikalıların da ikinci bir duyuruya kadar aynı şekilde bulundukları yerde güvenli bir biçimde saklanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu

Okulda "selefi andı" okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Murat Kurum bunu beklemiyordu
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı