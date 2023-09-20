İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a uçak seferlerini durdurdu

İran, yolcuların güvenliğini korumak amacıyla Azerbaycan'a ve Ermenistan'a tüm uçak seferlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş, özel durumlara ilişkin yolcu yönetmenliği kapsamında bilet alan yolculara para iadesi yapılacağını belirtti.

İran, yolcuların güvenliğini korumak amacıyla Azerbaycan'a ve Ermenistan'a tüm uçak seferlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a düzenlenen seferlerle ilgili açıklama yaptı. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş yaptığı açıklamada, "Bölgede yolcuların güvenliğini ilgilendiren özel durum nedeniyle İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a giden tüm uçak seferleri ikinci bir emre kadar durduruldu" ifadelerini kullandı. Bahş, özel durumlara ilişkin yolcu yönetmenliği kapsamında bilet alan yolculara para iadesi yapılacağını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonun Karabağ'daki Ermeni silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona erdiğini duyurdu. - TAHRAN