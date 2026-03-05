İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

Nahçıvan Havalimanı'na yönelik kamikaze İHA saldırısı sonrası Azerbaycan İran'ı işaret ederken, İran Genelkurmay Başkanlığı saldırının arkasında İsrail'in olduğunu savundu.

NAHÇIVAN HAVALİMANI İHA SALDIRISININ HEDEFİ OLDU

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Nahçıvan Havalimanı kamikaze tipi bir insansız hava aracının saldırısına uğradı. Aynı olay sırasında bir İHA'nın da Şekerabad köyünde bir okulun yakınına düştüğü bildirildi.

Saldırı sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, İHA'ların İran topraklarından geldiğini belirterek sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı sert şekilde kınadı.

AZERBAYCAN'DAN MİSİLLEME MESAJI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkenin toprak bütünlüğünü ve sivillerin güvenliğini korumak için gerekli karşılık adımlarının hazırlandığını duyurdu. Açıklamada, saldırının cevapsız bırakılmayacağı vurgulandı.

İRAN: AZERBAYCAN'I HEDEF ALMADIK

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gharibabadi ise Azerbaycan'ı hedef almadıklarını belirterek İran'ın komşu ülkelere saldırma politikası olmadığını söyledi. İran'ın yalnızca bölgede faaliyet gösteren düşman unsurları hedef aldığını ifade etti.

İRAN GENELKURMAYI: SALDIRININ ARKASINDA İSRAİL VAR

İran Genelkurmay Başkanlığı da yaptığı açıklamada Azerbaycan'a yönelik İHA saldırısı iddialarını reddetti. Açıklamada, "İran tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyar. Azerbaycan'a İHA saldırısı gerçekleştirdiğimiz yönündeki iddialar doğru değildir. Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmak isteyen Siyonist rejim bu tür provokatif eylemler gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com