İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdük

İran Devrim Muhafızları, ülke kara sularının hava sahasına giren ABD'ye ait MQ-1 tipi silahlı insansız hava aracını füzelerle vurarak düşürdüğünü açıkladı.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ülke kara sularının hava sahasına giren ABD ordusuna ait MQ-1 tipi silahlı insansız hava aracının ( Siha ) füzelerle vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, olayın bugün sabaha karşı meydana geldiği bildirildi. ABD ordusuna ait MQ-1 tipi hava aracının 'düşmanca operasyonlar gerçekleştirme' amacıyla İran kara suları hava sahasına girdiği ifade edilen açıklamada, SİHA'nın Devrim Muhafızları'na ait yeni nesil hava savunma füzeleri tarafından anında tespit edilerek hedef alındığı ve düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamanın devamında, İran kara suları hava sahasının tam kontrol altında olduğu vurgulanarak, olası her türlü ihlale karşı kesin ve kararlı bir şekilde karşılık verileceği uyarısı yapıldı.

