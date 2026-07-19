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İran: ABD'nin saldırılarında 50'den fazla kişi hayatını kaybetti

İran: ABD'nin saldırılarında 50'den fazla kişi hayatını kaybetti
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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 50'den fazla kişinin öldüğünü, 517'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İRAN Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 517'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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