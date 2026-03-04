İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 101 kişi kayıp, 78 yaralı var

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a yönelik başlattığı saldırılar sürerken, çatışmalarda dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

SAVAŞ DENİZE DE SIÇRADI

Saldırıların ilk günlerinde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti. Tahran yönetimi ise misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerini hedef alırken, İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Beyt Şemes bölgelerine çok sayıda füze fırlatmıştı. Hava saldırılarıyla devam eden savaşta bu kez denizde kayıplar yaşandı.

İRAN FIRKATEYNİNDE AĞIR KAYIP

Sri Lanka açıklarında denizaltı saldırısıyla batırıldığı bildirilen IRIS DENA adlı İran fırkateyninde bulunan en az 101 kişinin kaybolduğu, 78 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yerel kaynaklar, geminin ülkenin güneyindeki Galle kıyıları açıklarında hedef alındığını bildirdi.

Saldırıdan kurtarılan yaralıların Galle'deki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, olayın ayrıntılarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.