İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz.

ABD İran'ı nükleer silah müzakereleri öncesi İran'a tehdit dolu uyarıda bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump, açık bir şekilde İran'a bir seçim yapmaları gerektiğini söyledi; ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz." dedi.

BEYAZ SARAY'DAN İRAN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakereler konusunda değerlendirmede bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı üzere 12 Nisan'da Tahran ile doğrudan müzakerelerin yapılacağını ve görüşme öncesinde bu konunun detaylarına girmek istemediğini belirtti.

"YA MÜZAKERE EDERSİNİZ YA DA BEDELİNİ ÖDERSİNİZ"

ABD'li sözcü, "Başkan Trump, açık bir şekilde İran'a bir seçim yapmaları gerektiğini söyledi; ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz. Eğer diplomasi yoluyla anlaşmaya varmayı tercih etmezlerse, ki biz bu yönde ilerlediklerini görüyoruz, bunun ciddi sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Trump'ın İran'a bazı yaptırımlar getirdiğini, ancak bununla beraber müzakere yaparak bir anlaşma sağlama yönünde de alan açtığını söyleyen Leavitt, doğrudan müzakerelerin seyrine göre hareket edeceklerini dile getirdi. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran ile doğrudan görüşmeleri yürütmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran ile doğrudan görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "İran ile doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. (12 Nisan) Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." demişti.

NETANYAHU: İRAN NÜKLEER SİLAHTAN VAZGEÇMEZSE ASKERİ SEÇENEĞE YÖNELECEĞİZ

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer silah müzakerelerinde anlaşmaya yanaşmaması durumunda savaş seçeneğine geçeceklerini belirtti. Netanyahu, İran'ın tüm nükleer tesislerini çalışmaz hâle getirmediği müddetçe anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi. İsrail Başbakanı, "İran'ın nükleer tesisleri havaya uçurulmalı. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda hemfikiriz. Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz." dedi.

"TRUMP'LA HEMFİKİRİZ"

İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söyleyen Netanyahu, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın hemfikir olduklarını belirtti. Netanyahu Tahran'ın söz konusu silahlara sahip olmasının anlaşma yoluyla da sağlanabileceğini ifade etti.

"İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ ABD GÖZETİMİNDE YOK EDİLMELİ"

Netanyahu, olası bir anlaşmada İran'ın nükleer tesislerinin ABD gözetiminde tamamen yok edilmesi ve bu tesislerdeki ekipmanların sökülmesi gerektiğini ileri sürdü. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planına da değinen Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün yaptığı görüşmede bu konuyu da ele aldıklarını belirtti. Netanyahu, Gazze'deki halkın zorla yerinden edilmesini içeren plan kapsamında bazı ülkelerle bu Filistinlileri kabul etmeleri için görüşmeler yaptıklarını ileri sürdü.