Irak ve Suriye Liderlerinden Katar'da Tarihi Görüşme

IRAK Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'da bir araya geldi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk görüşmelerini Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdi. Katar'ın aracılık ettiği görüşmede Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani de hazır bulundu.

Görüşmede ortak sınır güvenliği konusunun ele alındığı, ortak tehditlerle mücadele amacıyla iki ülkenin ilgili makamları arasında saha ve istihbarat koordinasyonunun artırılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.