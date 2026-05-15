Irak'ta Ali Zeydi hükümeti güven oyu alarak göreve başladı

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi'nin Irak Meclisi'ne sunduğu kabine ve hükümet programı için güven oylaması gerçekleştirildi. Irak Meclisi 270 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda, 14 bakanın atanmasını onaylandı. Oylamanın ardından Başbakan Zeydi ve kabine üyeleri anayasal yeminlerini ederek resmen görevlerine başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı