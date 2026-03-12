Haberler

Irak'ta petrol limanları ulaşıma kapatıldı
Irak'ın Basra Körfezi açıklarında iki petrol tankerine yapılan saldırının ardından, ülkedeki petrol limanlarında operasyonlar askıya alındı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 38 mürettebat tahliye edildi.

IRAK'ın Basra Körfezi açıklarında iki petrol tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, ülkedeki petrol limanlarında faaliyetlerin durdurulduğu bildirildi.

Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde seyreden iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlendiği ve patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale edildiği, güvenlik tedbirleri kapsamında bölgedeki petrol limanlarında operasyonların tamamen askıya alındığı kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, sağ kurtarılanlarla birlikte toplam 38 mürettebatın bölgeden tahliye edildiği aktarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer mürettebat üyeleri için bölgede çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından 'korkakça bir sabotaj' olarak nitelendirilen olayın ülkenin egemenliğini ihlal ettiği ve gerekli hukuki adımların atılacağı vurgulandı. Saldırıya uğrayan tankerlerden birinin Malta, diğerinin Marshall Adaları bayraklı olduğu bilgisi paylaşılırken, petrol limanlarındaki tüm sevkiyat işlemleri durdurulmasına rağmen ticari limanların olağan faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

