Irak'ta kum fırtınası nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi - Haberler

Irak'ta kum fırtınası nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi
AA - Haydar Karaalp - Dünya
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Irak hükümeti, ülkede hayatı felç eden kum fırtınası nedeniyle yarını resmi tatil ilan etti. Ülkedeki tüm uçuşlar askıya alınırken sağlık ve güvenlik hizmeti veren kurumlar çalışmalarına devam edecek.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatı üzerine iki gün sürecek ve tüm ülkeyi etkileyecek kum fırtınası nedeniyle yarın tüm devlet daireleri ve okullarda resmi tatil ilan edildi.
OKULLARDAKİ SINAVLAR SALI GÜNÜNE ERTELENDİ
Sağlık ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ise tatil dışında tutuldu. Irak Ulaştırma Bakanlığı, kum fırtınasından dolayı tüm ülke havalimanlarındaki uçuşların askıya alındığı duyurdu. Eğitim Bakanlığı ise okullardaki sınavların salı gününe ertelendiğini açıkladı.
"EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI
Akşam saatlerinden itibaren başlayan fırtınadan ötürü görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düşeceği ifade ediliyor.
Iraklı ilgili birimler, boğulma riski yaşanacağı için vatandaşları evden dışarı çıkmamaya çağırdı.
AA / Haydar Karaalp - Dünya