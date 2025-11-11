Irak'ta Genel Seçimler İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı

Irak'ta genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. Seçimde parlamentonun 329 üyesi belirlenecek ve sandalyelerin dörtte biri kadınlara ayrılacak.

Sandıklar Türkiye saatiyle sabah 7'de açıldı. Oy verme işlemi akşam 6'ya kadar sürecek.

Ülkenin 19 vilayetinden 18'inde seçim sandıkları kuruldu. Yeni oluşturulan Halepçe vilayetindekiler Süleymaniye seçim bölgesinde oy kullanacak.

Seçimde, çoğu mezhep çizgisinde siyaset yapan partiler ve bloklara üye 7 bin 744 aday yarışacak.

Seçimin eski Başbakan Nuri el Maliki önderliğindeki Şii bloğu ve ülkenin şu andaki başbakanı Muhammed Şia El Sudani'nin liderliğindeki koalisyon arasında geçmesi bekleniyor.

El Sudani ikinci kez başbakan olmak istese de uzmanlar başlıca Şii bloğu olan SCF arasındaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle bunun zor olduğu görüşünde.

Reuters'ın tahminlerine göre en fazla sandalyeyi kazansa bile Sudani'nin çoğunluğu ele geçirme ihtimali çok düşük. Bunun da seçim sonrası başbakan seçme pazarlıklarının uzun sürmesi anlamına geleceği yorumu yapılıyor.

SCF 2021'de oluşturulmuş ve El Sudani 2022'de başbakanlığa getirilmişti.

Seçimlerdeki başlıca Sünni siyasi güç ise Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi'nin liderliğindeki İlerleme Partisi. Partiye genelde ülkenin kuzey ve batısındaki Sünni nüfus destek veriyor.

Seçime giren başlıca Kürt partileri ise Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Bağdat yönetimiyle daha yakın ilişkilerden yana olan rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği.

Güçlü Şii din adamı Mukteda El Sadr ise taraftarlarına seçimi boykot etme çağrıları yaptı.

Oy verme hakkı bulunan 32 milyon kişiden 21,4 milyonu seçmen kütüklerine kayıt yaptırdı.

Reuters, Irak'ta seçimlere katılımın düşük olmasının "sisteme güvensizlikten" kaynaklandığını aktardı. 2021'de seçime katılım oranı %41'in altında kalmıştı.