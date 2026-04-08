Irak'ta kaçırılan ABD'li gazeteci serbest bırakıldı

Ketaib Hizbullah, alıkonulan ABD'li gazeteci Shelly Kittleson'u, ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bıraktı. Güvenlik sorumlusunun açıklamasına göre bu tür bir serbest bırakma bir daha gerçekleşmeyecek.

IRAK'ta Ketaib Hizbullah tarafından alıkonulan ABD'li gazeteci Shelly Kittleson, ülkeyi derhal terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Ketaib Hizbullah Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'serbest bırakma' girişiminin bir daha tekrar edilmeyeceğini belirterek, "Ulusal duruşları nedeniyle görev süresi sona ermiş Başbakan'a saygı göstererek, Amerikan vatandaşı Shelly Kittleson adlı şüpheliyi derhal ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı

Kürsüde yaptığıyla şoke etti! Sonrasında etrafına bakındı
Ateşkes sonrası Tahran'dan ilk görüntü! Halk kendini sokağa attı

Ateşkes sonrası Tahran'dan ilk görüntü
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım

Ünlü oyuncunun İsrailli Bakan'a verdiği cevap da çok konuşulur
Irak’ta kaçırılan Amerikalı gazeteci ajanlık yaptığını itiraf etti

Serbest bırakılan ABD'li gazeteci her şeyi itiraf etti
ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı

Kürsüde yaptığıyla şoke etti! Sonrasında etrafına bakındı
Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar

Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar! Tekbirlerle karşılandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı