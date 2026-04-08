Irak'ta kaçırılan ABD'li gazeteci serbest bırakıldı

IRAK'ta Ketaib Hizbullah tarafından alıkonulan ABD'li gazeteci Shelly Kittleson, ülkeyi derhal terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Ketaib Hizbullah Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'serbest bırakma' girişiminin bir daha tekrar edilmeyeceğini belirterek, "Ulusal duruşları nedeniyle görev süresi sona ermiş Başbakan'a saygı göstererek, Amerikan vatandaşı Shelly Kittleson adlı şüpheliyi derhal ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

