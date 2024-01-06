Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini duyurdu.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.