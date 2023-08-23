Irak'ın Erbil kentinde 55 kuyu kurudu

Irak'ın Erbil kentinde kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle bu yıl 55 kuyunun kuruduğu belirtildi. Kuruyan kuyular, vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkiliyor.

Irak'ın Erbil kentinde kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle bu yıl 55 kuyunun kuruduğu belirtildi.

Irak'ta etkili olan kuraklık ve çölleşme su kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde yaşanan susuzluk problemi kuzeydeki kentlerde de etkisini gösteriyor.

AA muhabirine konuşan Erbil Su İşleri Müdürü Zerdeşt Abdulhalık, Erbil'de bulunan 1240 kuyudan kent merkezi, Erbil ovası, Kesnezan nahiyesi, Daratu, Şaves ve Perzin gibi bölgelerin faydalandığını söyledi.

Abdulhalık, "Bu sene Erbil'de 55 kuyu kurudu. Erbil Su İşleri Müdürlüğü olarak 60 yeni kuyu açmayı planlıyoruz." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre bölgede 5 bin 740 içme suyu kuyusu bulunuyor.

IKBY, kurduğu baraj, gölet ve açtığı kuyularla su sıkıntısına çözüm bulmaya çalışıyor. Ancak kuruyan kuyular, vatandaşların günlük hayatını da olumsuz etkiliyor.

Kentin bazı mahallelerinde haftalar süren su kesintileri nedeniyle halk zaman zaman sokağa çıkıp küçük çaplı eylem yapıyor.