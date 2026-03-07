Haberler

Irak'ın Basra kentinde hareketli dakikalar: ABD merkezli petrol tesisinde patlama

Irak'ın Basra kentinde hareketli dakikalar: ABD merkezli petrol tesisinde patlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın petrol rezervlerinin kalbi olarak bilinen Basra kenti, gece yarısı büyük bir patlamayla sarsıldı. Kentteki ABD merkezli bir petrol tesisinde meydana gelen olayda, devasa alevler gökyüzünü kızıla boyadı.

  • Irak'ın Basra kentinde ABD merkezli bir petrol şirketine ait tesiste patlama ve yangın meydana geldi.
  • Patlama gece saatlerinde gerçekleşti ve tesisin bulunduğu bölgeden alevler ve yoğun duman yükseldi.
  • Patlamanın kaynağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Irak'ın güneyindeki enerji merkezi Basra'da, ABD merkezli bir petrol şirketine ait tesiste büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından geniş çaplı bir yangın çıktığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde gerçekleşen olayda tesisin bulunduğu bölgeden devasa alevler ve yoğun dumanlar yükseldi. Patlama sesinin kentin pek çok noktasından duyulduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER DURUMUN CİDDİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR

Bölgeden gelen görüntülerde tesisin alevlere teslim olduğu ve gökyüzünün kızıla büründüğü görülüyor.

Görüntüleri kaydeden görgü tanıkları, tesisin "yabancı bir şirkete" ait olduğunu ve bölgede yabancı çalışanların bulunduğunu ifade ediyor. Arka planda çalan siren sesleri, müdahalenin devam ettiğini ve bölgede tam bir teyakkuz halinin hakim olduğunu gösteriyor.

Patlamanın kaynağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

Fahrettin Altun, büyükelçi oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Bir jest de İspanya'dan geldi

Bir jest de İspanya'dan! Ekrandaki Türkçe yazı güldürdü