Irak Başbakanı Musul'daki Düğün Salonu Yangınında İncelemelerde Bulundu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Musul'da meydana gelen düğün salonu yangınında hayatını kaybedenler için taziye merasimine katıldı ve olay yerinde incelemelerde bulundu. Ayrıca yangında hayatını kaybedenler için tazminat ödenmesi kararı alındı.

- Irak Başbakanı Sudani, düğün salonu yangının yaşandığı bölgeyi inceledi

ERBİL - Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, düğün salonu yangınında hayatını kaybedenler için merasimine katılmak üzere geldiği Musul'da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Şiya Sudani, Musul'un Hamdaniye ilçesinde meydana gelen ve 114 kişinin ölümüyle sonuçlanan düğün salonu faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek için taziye merasimine katıldı. Daha sonra gerçekleşen olayı incelemelerde bulunmak üzere yangının gerçekleştiği düğün salonuna gelen Sudani, Musul Operasyonu Komutanlığı'ndaki yetkilerle bir araya geldi. Hamdaniye ilçesinde bulunan hastanesindeki yaralıları da ziyaret eden Sudani, geçmiş olsun dileklerini iletti. Durumu ağır olan yarılıların yurt dışında tedavi görmesi için adımların atılacağını söyledi. Hastane ziyaretinin ardından Marbehman ve Sare kiliselerini de ziyaret etti ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması talimatı verdi.

Öte yandan Irak Bakanlar Kurulu, yangında hayatını kaybedenler için kişi başına 7 bin 650 dolar, yaralılar için ise 3 bin 820 dolar tazminat ödenmesi kararı aldı.

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentine bağlı ve Hristiyanların çoğunluğu oluşturduğu Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen yangında, Musul Valisi açıklamasına göre 114 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede dün itibarıyla 3 günlük yas ilan edilmişti.