Irak'a kaçan Esad güçleri protesto düzenledi! Talepleri geri dönmek

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif grupların Beşar Esad iktidarını devirmesinin ardından Irak'a sığınan rejim askerleri, ülkelerine geri dönmek istiyor.

Taleplerini hayata geçirebilmek için protesto gösterisi düzenleyen askerlerin, protesto görüntüleri sosyal medyada da yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.