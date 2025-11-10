İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
İrlanda'da Müslüman öğrenci İrfan Uddin Gazi, okulda ırkçı saldırıya uğradı. 16 Ekim'de St Jarlath's College'da gerçekleşen olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Yetkililer saldırgan öğrenciler hakkında soruşturma başlattı.
- İrlanda'nın Kont Galway kentinde Müslüman öğrenci İrfan Uddin Gazi, okulda ırkçı bir grup tarafından saldırıya uğradı.
- Saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve yayılmasıyla büyük tepki topladı.
- Okul yönetimi saldırıya karışan öğrencilerin tespit edilerek disiplin sürecine alındığını açıkladı.
İrlanda'nın Kont Galway kentinde yaşayan Müslüman öğrenci İrfan Uddin Gazi, okulda ırkçı grubuna saldırısına uğradı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde genç öğrencinin birkaç kişi tarafından kuşatıldığı ve darbedildiği anlar yer aldı. Videonun yayılmasıyla birlikte, olay kısa sürede büyük tepki topladı.
YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR
İrlanda'da yaşayan Müslüman toplumu ve insan hakları savunucuları, saldırıyı "ırkçılığın ve İslamofobinin açık göstergesi" olarak nitelendirerek yetkililere çağrıda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, okul yönetimi ise saldırıya karışan öğrencilerin tespit edilerek disiplin sürecine alındığını açıkladı.