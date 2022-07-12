İnsan hareketleriyle yattı, öküz hareketleriyle kalktı! Doktorlar bile bu hastalığa çare bulamıyor

İnsanlar birçok çeşitli hastalıkla baş ediyor. Bu hastalıkların bazen ismi bazen de ortaya çıkardığı sonuçlar hayli ilginç oluyor. Ancak bu hastalıklar arasından biri var ki, hem ismi hem de yarattığı sorunlar ilginç. Öyle ki hastalığın kesin bir tedavisi olmaması ise durumu daha ilginç hale getiriyor.

HER HAREKETLERİYLE BÜYÜKBAŞ HAYVANI ANDIRIYORLAR

Hastalık genelde uykuda başlıyor ve kişi kendini büyükbaş bir hayvan sanıyor.Uyanınca da hastalıktan kurtulamayan kişi dağlarda otlanmak da dahil her hareketiyle bir büyükbaş hayvanı andırmaya başlıyor. İsmi size komik gelebilir fakat Babil Kralı II. Nebulkadnezar'ın bile zamanında bu hastalığa yakalandığı ve otlanmaya başladığı kitaplarda yer alır.

KURTULMA İHTİMALİ ŞANSA BAĞLI

Hasta olanlar için hayatı zorlaştıran bir diğer olaysa modern hayata geçiş. Yani bu kişiler kendilerini büyükbaş olarak hissetseler de modern dünyada hayvanların ne yazık ki yaşam alanları sınırlı… Bundan dolayı da psikolojik rahatsızlıkları da ortaya çıkıyor. Hastalığın tedavisi için tek yapılabilen şey ise psikolojik destek, kurtulma ihtimali de şansa bağlı.