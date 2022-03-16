İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Liseli kızı regl döneminde çırılçıplak soyup aradılar

Londra'nın Hackney beldesindeki bir lisede 2020 yılında meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. Buna göre lisede uyuşturucu satıcılığı ihbarı alan polis ekipleri, satıcılık yapmakla suçlanan 15 yaşındaki siyahi kızı aramaya gitti.

REGL OLDUĞUNU SÖYLEDİ AMA DİNLEMEDİLER

İddialara göre liseli kız, polis ekiplerine regl döneminde olduğunu belirterek, arama yapmalarının uygun olmayacağını dile getirdi. Fakat kızı dinlemeyen polis ekipleri, çırılçıplak soydukları kız üzerinde arama yaptılar.

UYUŞTURUCU BULUNAMADI

Polis ekiplerinin araması sonucunda kızın üzerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Olayın ardından büyük travma yaşayan kız ve ailesi, konuyu mahkemeye taşıdı.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ: DEHŞETE DÜŞTÜK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan belediye meclis üyesi Anntoinette Bramble, "Yaşananlar karşısında çok şaşkınız. Olanları duyduğumuzda dehşete düştük. Bunun sorumluları, tüm kentten özür dilemeli ve gereken cezayı almalılar" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Diğer yandan liseli kız olayın ardından rapor alırken, polisler hakkında Bağımsız Polis Davranış Ofisi tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.